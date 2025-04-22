Стоимость золота преодолела внушительную психологическую отметку

В мире продолжает дорожать золото. Об этом говорят данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Сообщается, что во вторник, 22 апреля, стоимость июньского фьючерса на золото поднялась сразу на 63,9 доллара (1,87%) до 3 489,2 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов котировки достигли нового исторического максимума в 3 504,12 долларов.

Добавим, что майский фьючерс на серебро вырос на 0,8% до 32,783 долларов за унцию.

Эксперт Kallanish Index Services Ли Лян Ле отмечает: «Быстрый рост цен на золото в этом году указывает, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США».

Ранее мы писали, что индекс доллара продолжает снижаться.