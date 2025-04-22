Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 943 060 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 22 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 943 060 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 683 танка, 22 296 боевых бронированных машин, 26 689 артиллерийских систем, 1 367 РСЗО, 1 140 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 33 388 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 148 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 45 458 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 859 единиц специальной техники.

Ранее Путин призвал к прямым переговорам с Украиной.