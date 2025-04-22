Путин призвал к прямым переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин призвал к двусторонним переговорам с Украиной по взаимному прекращению ударов по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передают росСМИ в понедельник, 21 апреля.

«Когда президент говорил о возможности обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, в частности в двустороннем формате, он имел в виду переговоры именно с украинской стороной», — уточнил Песков.

Он напомнил, что ранее Путин якобы неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной.

Перед этим Путин заявил, что инициативу украинской стороны по ненанесению ударов по гражданским объектам будет проанализировано.

«С этим нужно разобраться, это предмет для тщательного изучения — возможно, и в двустороннем формате», — сказал он журналистам, добавив, что не исключает такой возможности.

«Так что мы всё это проанализируем и примем соответствующее решение на будущее», — подвел итог Путин.

Напомним, у Путина сделали заявление о «пасхальном перемирии».