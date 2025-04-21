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Новости > Южная Корея отправит переговорщика в США, чтобы добиться отмены пошлин Трампа

Южная Корея отправит переговорщика в США, чтобы добиться отмены пошлин Трампа

Александр Панько
21.04.25 14:42
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Южная Корея отправит переговорщика в США, чтобы добиться отмены пошлин Трампа

Главный торговый представитель Южной Кореи отправится в среду Вашингтон, чтобы начать торговые переговоры с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет СМИ, страну посетит министр промышленности Южной Кореи Ан Дук-Гын. Это будет его третий визит после инаугуруации президента США Дональда Трампа. Южнокорейский представитель присоединится к министру финансов своей страны Чхве Сан-Моку, чтобы вместе провести встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом и торговым представителем Америки Джеймисоном Гриром.

«Консультации проводятся по предложению США, и в настоящее время мы согласовываем детали графика и повестки дня», — сказано в заявлении Министерства промышленности Южной Кореи.

Кроме того, южнокорейские чиновники готовятся к возможному участию Трампа в переговорах, так как несколько дней ранее президент США неожиданно появился во время визита японской делегации.

Bloomberg пишет, что правительство в Сеуле рассматривает несколько пакетов для представления администрации Трампа, чтобы сократить торговый профицит страны с США. В частности, сотрудничество в судостроении, проект трубопровода на Аляске и разделение расходов на оборону — это некоторые темы, которые могут быть обсуждены за столом переговоров.

Издания отмечает, что Южная Корея получила 25% тариф от США, который был временно снижен на 10% на 90 дней. Кроме того, страна столкнулась с 25% пошлиной на поставки автомобиля, стали и алюминия.

В связи с этим Южная Корея стремится стать одной из первых стран, которая убедит администрацию Трампа смягчить или отменить пошлины на свои поставки.

Напомним, в США объяснили, как страны могут снизить новые американские тарифы.

Тэги: США, тарифы, Южная Корея

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