Охранник парка в Таиланде утонул, спасая телефон посетителя

Охранник национального парка Лам Кхлонг Нгу в Таиланде утонул, пытаясь достать мобильный телефон, который посетитель случайно уронил в ручей в пещере. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в пещере Тхам Сао Хин. Посетитель случайно впустил телефон в ручей, протекающий через пещеру. Из-за сильных дождей течение было очень мощным.

«Сотрудник парка 43-летний Пайсан Ванпхет решил достать телефон, вошел в поток, но его быстро унесло течением, и он исчез из виду», — пишет издание.

Рейнджеры вывели из пещеры около 120 туристов, а тело охранника водолазы нашли лишь в десять вечера, примерно через девять часов поисков. Оно застряло в скальной щели на глубине четырех метров под водой.

Из-за сложных условий — сильного дождя, крутой тропы и плохой видимости — на поднятие тела ушло много времени.

Напомним, в китайском зоопарке тигр у всех на глазах растерзал посетителя.