Вэнс рассказал о встрече с папой римским за день до смерти понтифика

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поведал о своей встрече с папой римским Франциском. Она состоялась в минувшее воскресенье, 20 апреля.

Как известно, утром понедельника, 21 апреля, понтифик скончался.

Политик сделал запись в социальной сети Х.

Он рассказал: «Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен».

Чиновник добавил, что запомнит лидера Ватикана за его проповедь в начале пандемии коронавируса: «Она была действительно прекрасна».

Ранее мы писали, что умер папа римский Франциск.