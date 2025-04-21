Вэнс рассказал о встрече с папой римским за день до смерти понтифика

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поведал о своей встрече с папой римским Франциском. Она состоялась в минувшее воскресенье, 20 апреля.
Как известно, утром понедельника, 21 апреля, понтифик скончался.
Политик сделал запись в социальной сети Х.
Он рассказал: «Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен».
Чиновник добавил, что запомнит лидера Ватикана за его проповедь в начале пандемии коронавируса: «Она была действительно прекрасна».
Ранее мы писали, что умер папа римский Франциск.