Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы. Об этом сообщает правительство Германии.
В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.
Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles — это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.
Техника:
— 3 155-мм САУ «Zuzana»;
— 4 машины разминирования WiSENT 1;
— 66 бронемашин MRAP FFG;;
— 3 машины для пограничников;
Дроны:
— 10 надводных дронов Sonobot 5;
— 70 развед-БпЛА Vector;
— 150 ударных дронов HF-1.
— БК и оружие:
— ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
— 917 ПТРК RGW 90;
— 3,769 винтовок G3;
— 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
— 27,000 155-мм артснарядов;
— 38,000 патронов к ЗУ Gepard;
— БК к танкам Leopard 2;
— 1,000 122-мм снарядов.
Прочее:
— 41 наземный радар;
— 2 минных плуга;
— 92 инфракрасных бинокля
— 187 лазерных дальномеров;
— 150,000 турникетов;
— 1,300 спальных мешков;
— 55 подводных скутеров;
— запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.
Напомним, Китай поставляет оружие России.