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Новости > Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Александр Панько
18.04.25 10:48
183
Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы. Об этом сообщает правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.

Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles — это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Техника:

— 3 155-мм САУ «Zuzana»;

— 4 машины разминирования WiSENT 1;

— 66 бронемашин MRAP FFG;;

— 3 машины для пограничников;

Дроны:

— 10 надводных дронов Sonobot 5;

— 70 развед-БпЛА Vector;

— 150 ударных дронов HF-1.

— БК и оружие:

— ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

— 917 ПТРК RGW 90;

— 3,769 винтовок G3;

— 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;

— 27,000 155-мм артснарядов;

— 38,000 патронов к ЗУ Gepard;

— БК к танкам Leopard 2;

— 1,000 122-мм снарядов.

Прочее:

— 41 наземный радар;

— 2 минных плуга;

— 92 инфракрасных бинокля

— 187 лазерных дальномеров;

— 150,000 турникетов;

— 1,300 спальных мешков;

— 55 подводных скутеров;

— запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Напомним, Китай поставляет оружие России.

Тэги: Германия, Украина, военная помощь

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