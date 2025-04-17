В Секторе Газа возник жуткий дефицит воды

В Секторе Газа, который продолжает нещадно бомбить Израиль, заканчивается вода. Об этом информирует официальное агентство Кувейта KUNA.

Сообщается: «Жажда стала угрозой для палестинцев с начала возобновления военных действий».

Добавляется: «Разрушение колодцев и источников воды усугубило острый кризис, наряду с блокировкой доступа водопроводов к основным заводам по опреснению морской воды и поступления топлива для работы скважин».

Указывается, что на сегодня у местных жителей нет доступа к водопроводу, обеспечивающего 70% потребностей города, подобная нехватка может усугубить распространение инфекционных заболеваний, особенно влияющих на здоровье детей.

Ранее мы писали, что Трамп предлагает навсегда переселить палестинцев.