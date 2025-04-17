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Новости > В Бразилии случайно нашли 3000-летние наскальные рисунки

В Бразилии случайно нашли 3000-летние наскальные рисунки

Агата Кловская
17.04.25 16:49
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В Бразилии случайно нашли 3000-летние наскальные рисунки

В Бразилии нашли наскальные рисунки возрастом около 3 000 лет в Национальном парке Итатиая, который находится на границе штатов Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс, сообщает Arkeonews.

Рисунки были найдены совершенно случайно. Андрес Конкиста, смотритель верхней части парка Итатиая, наткнулся на пещеру во время восхождения — его привлекли яркие красные лилии, которые росли рядом. Когда он подошел их сфотографировать, его заинтересовала странная форма скалы поблизости — он заглянул внутрь и увидел рисунки. Сначала подумал, что это граффити, но быстро понял, что это что-то гораздо более древнее.

Хотя наскальные изображения были обнаружены еще в 2023 году, о находке не сообщали публично, чтобы парк успел подготовиться и ограничить доступ посетителей к объекту. Одним из первых шагов стало сообщение Института национального исторического и художественного наследия Бразилии, который сейчас осуществляет мониторинг охраны объекта. Также в парке установили камеры наблюдения и провели информационную кампанию среди персонала для сохранения памятника.

Ученые считают, что эти рисунки могут принадлежать охотничьим общинам, которые жили здесь 2 000–3 000 лет назад. В настоящее время исследования продолжаются, но основной акцент сделан на сохранении объекта от вандализма и несанкционированных раскопок.

Напомним, археологи считают, что древние наскальные рисунки являются плодом галлюцинаций.

Тэги: Бразилия, наскальные рисунки

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