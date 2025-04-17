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Новости > Японцы узнали о клетках человека кое-что уникальное

Японцы узнали о клетках человека кое-что уникальное

Агата Кловская
17.04.25 12:57
87
Японцы узнали о клетках человека кое-что уникальное

Эксперты из университета Киото в Японии узнали о клетках человека нечто уникальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что звук воспринимается не только ушами и мозгом, но на него реагируют также отдельные клетки организма.

Ученые поясняют, что звук представляет собой механические волны, которые распространяются в воздухе.

Указывается, что он способен передавать важную информацию об окружающем мире и вызывать различные физиологические реакции, но лишь сейчас специалисты начали осознавать, что акустическое давление может оказывать непосредственное воздействие на клетки человеческого тела.

Желая проверить данную гипотезу, исследователи разработали опыт, в котором клетки культивировались в условиях акустической стимуляции. Японцы закрепили вибрационный преобразователь вверх ногами на полке, а затем с помощью цифрового аудиоплеера и усилителя передавали звуковые волны в диафрагму, прикрепленную к чашке Петри с клетками.

Сообщается, что с помощью РНК-секвенирования, микроскопии и других методов они проанализировали поведение клеток под воздействием звука в пределах слышимого диапазона.

В итоге было установлено, что клетки действительно реагируют на звук.

Информируется, что особенно заметным оказался эффект подавления дифференцировки адипоцитов, то есть процесса превращения предшественников жировых клеток в зрелые жировые клетки.

Уверяется, что это открывает возможность использовать звук как безопасный, неинвазивный метод для управления состоянием тканей.

Было выявлено около 190 генов, чувствительных к звуку, зафиксировали изменения в их активности и изучили внутриклеточные механизмы передачи звукового сигнала.

Говорится: «Звук представляет собой нематериальный, но мощный инструмент. Он безопасен, не требует вмешательства и может использоваться для точечной регуляции физиологических процессов».

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Тэги: ученые, мир, наука, звук

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