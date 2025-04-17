Трамп сорвал Израилю удар по ядерным объектам Ирана, — СМИ

Израиль подготовил авиаудар по иранским ядерным объектам, однако его заблокировал президент США Дональд Трамп, отдав предпочтение дипломатическому подходу. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на представителей администрации и другие источники.

По информации издания, Израиль разработал план удара на май. Его целью было отложение способности Ирана к созданию ядерного оружия как минимум на год.

Как отмечает NYT, для реализации этого удара Израиль нуждался в помощи США — не только для защиты от потенциального иранского ответа, но и для обеспечения эффективности атаки.

После нескольких месяцев внутренних дискуссий президент Трамп принял решение не поддерживать военные действия, а вместо этого попытаться договориться дипломатическим путем.

Напомним, Иран отверг требования США по ядерной программе и выдвинул собственные.