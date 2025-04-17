Перспективы мировой торговли ухудшились после тарифов Трампа, — ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) заявила о «резком ухудшении» перспектив мировой торговли после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом сообщает CNBC.

В ВТО, с учетом ныне действующих таможенных тарифов и 90-дневной паузы, ожидают падения торговли товарами на 0,2% в этом году, в отличие от роста в октябрьском прогнозе.

Падение будет особенно резким в Северной Америке, где в этом году экспорт сократится на 12,6%.

ВТО также предупредила о «серьезных рисках снижения», включая применение «взаимных» тарифов и более широкие последствия политической неопределенности, «что может привести к еще более резкому падению мировой торговли товарами на 1,5%».

Тарифные изменения произошли после сильного для мировой торговли 2024 года, в течение которого торговля товарами выросла на 2,9%, а торговля коммерческими услугами увеличилась на 6,8%.

Взятые вместе, взаимные тарифы и распространение неопределенности торговой политики приведут к сокращению объема мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году.

Напомним, в Белом доме глубокий раскол из-за торговой войны с Китаем.