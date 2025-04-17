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Новости > США будут продавать оружие Украине, — ОП

США будут продавать оружие Украине, — ОП

Александр Панько
17.04.25 11:56
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США будут продавать оружие Украине, — ОП

Продажа оружия Украине — выгодна для американского бизнеса. Поэтому президент США Дональд Трамп позволит продажу вооружений, несмотря на любые заявления. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина в среду, 16 апреля.

«Президент Украины обращается к США, чисто прагматично говорит, давайте будем у вас покупать оружие. Для производителей оружия, которые являются донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно позитивно, потому что она увеличивает доходность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний», — заявил он.

По мнению Подоляка, отказываться от поставок оружия в Украину, а особенно на коммерческой основе, — это непрагматично. Поэтому Трамп точно не будет этого придерживаться.

«Он может там делать любые заявления, но продавать оружие в полном объеме, особенно оружие, которое эффективно сегодня против российского оружия, которое является прямым конкурентом американских оружейников, это очевидные плюсы», — добавил Подоляк.

Он считает, что Трамп начнет продавать оружие Украине, как только поймет действия российского диктатора Владимира Путина.

«Как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они якобы уже получили в рамках переговоров по экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимальных убытков Российской Федерации на поле боя», — резюмировал Подоляк.

Напомним, Украина хочет купить у США оружия на 50 млрд долларов.

Тэги: США, Украина, оружие

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