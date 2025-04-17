ЕС передумал запрещать импорт газа из РФ, — СМИ

Европейский Союз отказался от введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа в будущих пакетах санкций. Об этом в среду, 16 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Отмечается, что причиной такого решения стали сопротивление со стороны некоторых правительств и неопределенность относительно альтернативных источников поставок.

Также в Евросоюзе не хотят терять сильную позицию перед торговыми переговорами с США, которые, среди прочего, будут касаться покупки газа.

«Вместо этого Комиссия хочет разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости блока от российских энергоносителей до 2027 года. План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока что мало», — говорится в материале.

До июня Комиссия, как ожидается, предложит новый, уже 17-й пакет санкций против России. Однако европейские чиновники говорят, что работа над ним продвигается медленно.

Напомним, ЕС откажется от российского газа до 2027 года.