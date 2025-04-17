Ученые узнали о макаках кое-что циничное

Эксперты из Лондонского университета в Великобритании узнали о макаках кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что матери-макаки демонстрируют лишь кратковременное беспокойство после потери детеныша, однако не проявляют признаков длительного горя, характерного для людей.

Ученые следили за 22 самками макак в Карибском центре изучения приматов на острове Кайо-Саньяго в Пуэрто-Рико. Из них половина потеряли детенышей.

Оказалось, что в первые две недели после утраты детеныша самки меньше отдыхали, но не снижали активность в других сферах.

Также они не проявляли таких человеческих признаков скорби, как вялость или потеря аппетита.

Британцы говорят: «Мы ожидали, что макаки будут больше отдыхать, как скорбящие люди. Но они, напротив, стали более беспокойными. Вероятно, это эволюционный механизм поиска пропавшего малыша».

Резюмируется, что такие результаты поставили под сомнение антропоморфные интерпретации поведения питомцев.

Ранее было обнаружено еще одно сходство между человеком и обезьяной.