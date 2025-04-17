Невролог рассказала об уникальной пользе кофе

Российский невролог Иоланта Лялите поведала об уникальной пользе кофе. Три-четыре чашки напитка в день способны помочь здоровью.

Сказано, что кофе снижает риск инсульта и сердечнососудистых заболеваний у людей среднего возраста без заболеваний сердца и сосудов.

Добавляется, что здоровые люди, которые пьют до пяти чашек кофе в день, меньше рискуют столкнуться с трагическими последствиями из-за сердечнососудистых и неврологических заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

Медик говорит: «Допустимой дозой кофе для здоровых людей является 300-400 мг кофеина в день. Для беременных цифра ниже – 200-300 мг в день».

Ранее американцы выявили новую пользу кофе.