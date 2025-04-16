Невролог назвал возраст, когда стоит отказаться от алкоголя

Российский невролог Владимир Мартынов поведал, в каком возрасте стоит отказаться от алкоголя. По его словам, следует сделать это после 50 лет.

Он отметил: «После 50 лет особенно важно пересмотреть своё отношение к спиртному».

Добавляется: «Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции».

Сказано, что алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.

Резюмируется: «Полный отказ – это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье».

Ранее бразильцы выявили еще одну опасность алкоголя для мужчин.