Друг короля Дании погиб в Швейцарии, катаясь на лыжах

Громкий инцидент произошел в швейцарском кантоне Вале в Вербье. Как пишет издание Mirror, тут, катаясь на лыжах, погиб 64-летний вице-председатель компании Lego Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций производителя конструкторов, член совета директоров The Mary Foundation Майкл Хэлби.

Сообщается, что датчанин на большой скорости спускался по склону, когда потерял равновесие и начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур.

Его доставили вертолетом в больницу, где он вскоре скончался от внутреннего кровотечения.

Отметим, что бизнесмен дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.

Ранее школьник из США установил рекорд по времени сборки набора LEGO Star Wars.