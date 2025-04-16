Цена золота взяла очередной исторический рекорд

В мире продолжает дорожать золото. Стоимость этого драгоценного металла установила новый исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Сегодня утром июньские фьючерсы на золото выросли еще на 1,89% (61,22 долларов) до 3 301,62 долларов за тройскую унцию.

При этом майские фьючерсы на серебро подорожали на 0,49%, до 32,455 долларов за унцию.

Эксперт Galaxy Futures Co Лучен Ван отмечает, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, чем дешеветь.

Ранее МВФ сделал ряд тревожных заявлений.