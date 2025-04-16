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Новости > Байден выступил с резкой критикой Трампа

Байден выступил с резкой критикой Трампа

Агата Кловская
16.04.25 10:48
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Байден выступил с резкой критикой Трампа

Первые почти сто дней работы президента США Дональда Трампа принесли стране ущерб и разрушения. Об этом заявил бывший лидер США Джо Байден во время выступления на Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью, передает CNN.

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько ущерба и столько разрушений! Это просто захватывает дух, насколько стремительно все произошло», — сказал он на Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD).

Кроме этого, экс-президент указал на сокращение численности федеральных служащих, назвав это причиной сбоев в работе сайта Управления социального обеспечения и невозможности людей войти в свои аккаунты.

Также он подчеркнул важность защиты программы социального обеспечения, тогда как многие демократы проводят общенациональную акцию протеста против предполагаемых сокращений программы.

Напомним, Трамп назвал Байдена мошенником.

Тэги: Дональд Трамп, Джо Байден

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