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Новости > Стало известно, сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине

Стало известно, сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине

Александр Панько
16.04.25 10:33
177
Стало известно, сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине

За последние 18 месяцев Северная Корея отправила в Российскую Федерацию (РФ) более десятка тысяч контейнеров с боеприпасами, став для Москвы важным поставщиком для войны против Украины. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно данным Центра открытых источников (OSC) и Reuters, которые использовали спутниковые снимки, было идентифицировано 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023-го по март 2025-го. В частности их оценки основываются на детальных трехмерных изображениях судов и их груза.

Отмечается, что за это время Пхеньян отправил в Россию:

— более 15,8 тысячи контейнеров, которые содержали от 4,2 млн до 5,8 млн отдельных боеприпасов;

— «значительное количество» баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Известно, что к перевозкам боеприпасов были привлечены четыре грузовых судна под российским флагом: «Ангара», «Леди Р», «Мария» и «Майя-1».

«Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих для участия в войне против Украины, что является ее первым участием в широкомасштабном конфликте со времен Корейской войны 1950-53 годов, и, по оценкам Объединенного комитета начальников штабов, около 4 000 из них были убиты или ранены», — добавляет Newsweek.

Напомним, КНДР резко увеличила помощь Путину.

Тэги: Россия, КНДР, военная помощь

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