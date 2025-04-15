Google решил… поговорить с дельфинами

Эксперты корпорации Google заявили громкую цель – научиться понимать дельфинов. Они создали модель искусственного интеллекта DolphinGemma для общения с ними.

Сообщается, что она базируется на ранней модели Gemma.

Теперь с ее помощью специалисты попытаются научиться интерпретировать звуки дельфинов, создавать определенные шаблоны и взаимодействовать с животными.

Добавляется, что данная программа была запущена совместно с Wild Dolphin Project – проектом по изучению дельфинов.

Исследователи загрузили в программу библиотеку звуков дельфинов, которую собирали с 1985-го года.

Пока ученые не могут точно сказать, есть ли у животных слова, но в анализируемых отрывках можно встретить определенные закономерности.

Ожидается, что при идеальном раскладе будет возможность понять язык дельфинов и научиться взаимодействовать с ними.

Отметим, что тестовый запуск DolphinGemma пройдет грядущим летом.

Ранее ученые научились понимать кур.