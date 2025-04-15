Украина пригласила глав ЕС на 9 мая в Киев

Украинское правительство пригласило представителей стран Европы 9 мая в Киев как демонстрацию дипломатической силы против ежегодного военного парада президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом сообщает американское издание Politico.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник пригласил в Украину 9 мая своих коллег из стран Европейского союза во время встречи в Люксембурге, призывая их «продемонстрировать нашу единство и решимость перед лицом самой большой агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы 9 мая принять лидеров «Коалиции желающих» (также известной как «Коалиция решительных»), которые готовы «определить гарантии безопасности» для Украины после согласования возможного прекращения огня с РФ.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что сейчас продолжаются обсуждения относительно возможного визита в Украину в начале мая глав государств, в том числе и будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

Издание напомнило, что по информации российских СМИ хозяин Кремля Владимир Путин пригласил лидеров Израиля, КНР, Бразилии, Словакии и Сербии присоединиться к нему в Москве для празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Однако он не пригласил представителей США и большинства стран-членов ЕС.

Напомним, Зеленский приглашает Трампа в Украину перед мирным планом.