Потребление электричества в Украине стабилизировалось – актуальная ситуация

Утром вторника, 15 апреля, в Украине стабилизировалось потребление электроэнергии и соответствует сезонным нормам. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня по состоянию на 9-30 оно было на том же уровне, что и предыдущего дня, в понедельник, 14 апреля».

Также говорится, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером и был на 9% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня, пятницы, 11 апреля.

Сказано, что это объясняется существенным потеплением на всей территории Украины, по сравнению с концом прошлой недели.

При этом энергетики просят людей активнее пользоваться мощными электроприборами в дневное время, когда наиболее продуктивно работают солнечные электростанции с 10-00 до 18-00.

Ранее энергетики опровергли неприятные слухи.