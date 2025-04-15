Трамп снова пригрозил Ирану военными ударами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран намеренно затягивает заключение нового ядерного соглашения, и пригрозил Тегерану военными ударами в ответ на разработку оружия. Об этом пишут CNN и Reuters.

«Иран достаточно близок к тому, чтобы обладать ядерным оружием, поэтому переговоры должны идти быстро. И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем», — заявил Трамп.

Глава Белого дома предположил, что Иран затягивает процесс и «водит нас за нос», ведь следующий раунд переговоров по ядерной программе запланирован только на субботу, а это, по его мнению, слишком поздно.

Президент США подчеркнул, что Иран должен отказаться от идеи обладать ядерным оружием, поскольку «это для него недопустимо».

Отвечая на вопрос журналистов, предусматривают ли варианты ответа США военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп ответил: «Конечно, да».

Напомним, США и Иран вскоре проведут второй раунд ядерных переговоров.