Канадцы назвали простой способ снизить давление

Эксперты из университета Ватерлоо в Канаде озвучили простой способ снизить артериальное давление. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что увеличение соотношения калия к натрию в рационе способно оказаться более действенным способом снижения артериального давления, чем просто уменьшение потребления соли.

По словам ученых, артериальная гипертензия затрагивает более 30% взрослого населения мира и является ведущей причиной ишемической болезни сердца, инсультов, сердечной и почечной недостаточности, а также деменции.

Говорится: «Обычно при повышенном давлении советуют сократить потребление соли, однако наше исследование показывает: добавление в рацион продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может принести еще больший эффект».

Специалисты разработали математическую модель, которая дала возможность точно оценить, как соотношение калия и натрия влияет на организм.

Были учтены половые различия: выяснилось, что мужчины чаще сталкиваются с повышенным давлением, но при этом у них наблюдается более выраженный положительный эффект от увеличения доли калия в рационе.

Канадцы рассказали: «Древние люди потребляли много овощей и фруктов. Наш организм, вероятно, эволюционировал под высокое потребление калия и низкое – натрия. Современная же западная диета полностью нарушает это соотношение».

Рекомендуется не только снижать потребление соли, но и активно включать в рацион богатые калием продукты (фрукты, овощи и бобовые) для более эффективного контроля давления и снижения рисков сердечнососудистых заболеваний.

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