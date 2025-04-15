Вэнс наехал на европейских лидеров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает критиковать лидеров Европы. Его слова цитирует издание UnHerd.

Политик сказал: «Вся администрация президента Дональда Трампа разочарована тем, что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают проводить эти выборы и предлагают европейцам противоположное тому, за что они, по-видимому, голосовали».

Добавляется, что «политика открытых границ, спущенная сверху, как в США, так и в Европе плохо влияет на демократическое доверие».

Подчеркивается: «Весь демократический проект Запада рушится, когда люди продолжают просить об уменьшении миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их увеличением миграции».

Ранее мы писали, что Вэнс продолжает критиковать Зеленского.