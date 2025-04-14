МВФ сделал ряд тревожных заявлений

МФВ сделал несколько тревожных заявлений. Они касаются ситуации в мире.

Сообщается: «Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы».

Также информируется о том, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.

Кроме этого указывается: «Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий».

Добавляется, что вводимые странами пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний.

Резюмируется: «Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы».

Ранее мы писали, что США собрались повысить потолок государственного долга.