Инцидент в Житомире: мужчина выжил, упав со скалы

Неприятный инцидент произошел вечером прошлой субботы, 12 апреля, в Житомире. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут мужчина сорвался со скалы на берегу реки и нуждался в неотложной помощи.

Добавляется, что бедолага упал с тридцатиметровой высоты, после чего оказался на труднодоступном участке между обрывом и водой.

Информируется, что для того, чтобы помочь пострадавшему, спасатели на лодке переплыли реку, добрались до него и доставили его на противоположный берег, где его уже ждали медики, которые госпитализировали его в больницу.

Ранее в Великобритании женщина выжила, сорвавшись с двадцатиметровой скалы.