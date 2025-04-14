В Украине обнаружены останки 1700 солдат Вермахта

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны в Украине все еще обнаруживают останки немецких солдат. В прошлом году нашли более тысячи останков. Об этом сообщил Вольфганг Шнайдерган, глава Союза Германии по уходу за военными захоронениями, в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, передает DW.

По его словам, только в прошлом году в Украине — было найдено около 1700 останков погибших немецких солдат, преимущественно в регионах, где в настоящее время не ведутся активные боевые действия, но есть случаи, когда останки военных находили во время копания окопов или подготовки фортификаций в местах боевых действий.

Шнайдерган отметил, что ситуация остается трагичной: «Украинские военные сегодня копают окопы и натыкаются на останки немецких солдат, которые погибли на этом же месте почти 80 лет назад».

Напомним, в Германии умер «последний родственник» Гитлера.