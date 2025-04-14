Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа

Президент США Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Об этом сообщил личный врач американского лидера Шон Барбабелла. По его словам, 78-летний Трамп в пятницу прошел плановый медицинский осмотр. Отчет по медицинскому осмотру опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В документе говорится, что Трамп является самым старшим человеком, который был приведен к присяге на посту президента, хотя его предшественник, Джо Байден, был старше — на момент ухода с поста ему было 82. На момент инаугурации Байдену также было 78 лет, однако на тот момент он был немного моложе Трампа.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — написал Барбабелла в своем отчете.

В рамках обследования Трамп сдал несколько анализов крови, прошел кардиологическое обследование и УЗИ, сообщил его врач.

«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие», — написал Барбабелла, сославшись на участие Трампа в встречах, выступлениях и его «частые победы в гольф-турнирах».

Трамп весит 101 килограмм и имеет рост 190 сантиметров. Его частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 62 удара в минуту, а кровяное давление — 128/74. Трамп набрал 30 из 30 баллов на экзамене Монреальской когнитивной шкалы, говорится в записке врача.

Обследование различных систем организма Трампа оказалось в норме, в том числе глаз, головы, ушей, носа и горла. Врач отметил, что на правом ухе Трампа есть шрам от огнестрельного оружия.

Барбабелла написал, что Трамп демонстрирует «крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию».

По словам врача, колоноскопия, проведенная прошлым летом, показала, что у президента США дивертикулит — воспаление, возникающее, когда в стенках толстой кишки образуются маленькие мешочки. Такие мешочки называются дивертикулами. Обычно это заболевание протекает бессимптомно, но может вызывать дискомфорт, а иногда и кровотечение.

В документе также говорится о том, что президент когда-то перенес операцию по удалению катаракты, однако не уточняется, когда именно.

Напомним, Трамп похвастался своим здоровцем.