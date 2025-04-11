Украина установила дипломатические отношения с далекой африканской страной

Украина установила дипломатические отношения с Сомали. Как стало известно, соответствующий протокол подписали министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига и государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества африканского государства Али Мохамед Омар

Украинский дипломат отметил: «Сегодня мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром».

По его словам, «Анталийский дипломатический форум, во время которого состоялось подписание документов, прекрасная возможность встретиться с коллегами, в том числе из африканских стран».

Подчеркивается, что Украина заинтересована в укреплении связей и присутствия".

Министр говорит, что стороны также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.

Сообщается: «Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы «Зерно из Украины» и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность. Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины».

Добавим, что в эти дни (10-12 апреля) чиновник находится в Турции, в частности для участия в Анталийском дипломатическом форуме, который является одной из ключевых политико-безопасных площадок в мире.

Известно, что на полях форума запланирован ряд важных двусторонних встреч министра с коллегами из Африки, Ближнего Востока и Европы.

Министр также примет участие в панельной дискуссии форума «Европейская безопасность на распутье».

Ранее наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам.