В Украине несколько областей остались без света

По состоянию на утро в пятницу в нескольких областях Украины зафиксированы отключения света из-за непогоды. Об этом сообщило Укренерго 11 апреля.

«Из-за сложных погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) — на утро обесточены несколько десятков населенных пунктов в нескольких областях. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Но работа усложняется тем, что непогода продолжается», — говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии также остается на высоком уровне. Сегодня, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как в это время предыдущего дня — в четверг. Причина — удержание холодной погоды на всей территории Украины, а также высокая облачность в отдельных регионах. Из-за этого плохо работают бытовые солнечные электростанции.

Энергетики просят граждан потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 21:00.

В свою очередь Укргидрометцентр сообщил, что в некоторых регионах выпало до 16 см снега.

«11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега (образование снежного покрова 5-16 см), на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Кроме того, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, энергетики опровергли неприятные слухи.