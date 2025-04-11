Говорить об окончательном мире в Украине рано, — США

Переговоры о окончательном достижении мира в Украине проводить нельзя, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс.

«Все наше руководство, в том числе президент Трамп и госсекретарь Рубио, четко дали понять, что поставлено на карту, когда речь идет о природе завершения этой ситуации (войны в Украине). Это динамика, которая не может быть решена военным путем. Это мясорубка. Нельзя ничего говорить о конечном результате, пока не прекратится стрельба и убийства», — сказала она.

Пресс-секретарь Госдепа напомнила, что во время пребывания в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в течение нескольких недель станет ясно, насколько серьезно настроена Россия.

Брюс подчеркнула, что «Россия, безусловно, должна воспринимать это серьезно».

Напомним, Трамп хочет договориться о перемирии Украины и РФ уже скоро.