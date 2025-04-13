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Новости > Посол США в Украине Бринк хочет уйти в отставку

Посол США в Украине Бринк хочет уйти в отставку

Агата Кловская
11.04.25 11:17
224
Посол США в Украине Бринк хочет уйти в отставку

Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует покинуть свой пост досрочно. Одна из причин — личного характера. Об этом сообщает CBS News.

По данным источников издания, Бринк пока что не подавала официальные документы об отставке, но уже делала «прощальные звонки» коллегам.

Сама Бринк и Госдепартамент пока что не отреагировали на просьбу CBS News о комментарии по поводу таких слухов.

Один из неназванных высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что ее отставка вызвана «сочетанием личных и политических проблем», включая недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID). В частности, речь о том, что Бринк работает в Киеве без своей семьи.

При этом госсекретарь США Марко Рубио хотел оставить Бринк на должности посла в Украине и отклонил первоначальное заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартной ротации кадров между администрациями.

Напомним, Трамп хочет договориться о перемирии Украины и РФ уже скоро.

Тэги: США, Украина, Бриджит Бринк

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