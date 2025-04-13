Стало известно о проблемах посевной-2025 в Украине

Посевная-2025 в Украине идет с опозданием. Данные на пятницу, 11 апреля, приводит министерство аграрной политики и продовольствия.

Сообщается о том, что на сегодняшний день засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами более миллиона га против 926 тысяч га неделю назад, что на 20,6% меньше, чем по состоянию на 12 апреля 2024-го года.

Указывается, что пшеницей засеяно 141,1 тысяч га (116,5 тысяч га неделю назад), ячменем 612,2 тысяч га (551,8 тысяч га), горохом 182,8 тысяч га (164,3 тысяч га), а овсом 106,1 тысяч га (82,3 тысяч га).

Добавляется, что сейчас по темпам сева лидируют Одесская, Тернопольская, Полтавская, Хмельницкая и Николаевская области.

Отмечается, что подсолнечником засеяно 51,5 тысяч га (33 тысяч га неделей ранее), сахарной свеклой 76 тысяч га (64,8 тысяч га), а соей 4,5 тысяч га (2,6 тысяч га).

Чиновники говорят, что всего в этом году планируется засеять более 5,7 миллионов га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню прошлого года.

Поясняется, что главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей на 28% до 222,8 тысяч га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Ранее мы писали, что посевная-2025 в Украине идет с опережением.