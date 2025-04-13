НАТО готовится отражать российскую агрессию

Страны НАТО проводят масштабные военные учения Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря. Участие в маневрах принимают Военно-воздушные силы 18 стран Альянса, в том числе Германии, США, Нидерландов и других государств. Об этом сообщает DPA в четверг, 10 апреля.

Учения стартовали 31 марта неподалеку от авиабазы Лейуварден в Нидерландах.

В учениях задействовано около 100 летательных аппаратов, включая американские истребители F-35, F-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, вертолеты и беспилотники. Германия направила на учения восемь истребителей Eurofighter из 71-го тактического авиакрыла.

Основная цель маневров — проверить слаженность и боеготовность воздушных сил Альянса в случае широкомасштабного нападения России. В рамках учений уже отработано отражение воздушных атак, уничтожение вражеских систем ПВО и поддержка наземных войск в случае чрезвычайной ситуации.

Командующий ВВС НАТО генерал США Джеймс Хекер заявил, что подобные учения должны стать сигналом сдерживания для России: «Мы надеемся, что они станут предупреждением для противника», передает Der Spiegel.

Учения Ramstein Flag проходят на фоне растущих опасений по поводу потенциальной агрессии со стороны России.

Напомним, в НАТО придумали, как бороться с российскими КАБами.