США разработали план захвата Гренландии, — СМИ

Администрация Дональда Трампа разработала план по захвату Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий захвата острова, а работа с общественным мнением гренландцев. Об этом сообщает The New York Times.

По словам собеседника издания, план захвата Гренландии под контроль США обсуждался на нескольких заседаниях Совета национальной безопасности и охватывает несколько министерств, которым были отправлены конкретные инструкции.

Согласно плану, усилия США будут направлены на убеждение 57-тысячного населения острова в том, что «они должны попросить о присоединении к США». Среди прочего, у Трампа обсуждали размещение рекламы и кампании в соцсетях, а среди месседжей США — апелляция к общей наследию гренландцев и инуитов, коренного населения Аляски.

Администрация Трампа также рассматривает возможные финансовые стимулы для гренландцев — например, ежегодные субсидии в 10 тысяч долларов на каждого жителя острова вместо 600 миллионов долларов субсидий, которые Дания предоставляет острову ежегодно.

Некоторые чиновники Трампа считают, что эти расходы могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые охватывают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть.

Напомним, Трамп попытался объяснить, зачем ему понадобилась Гренландия.