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Новости > Путина не будут судить за военные преступления, пока он президент — СМИ

Путина не будут судить за военные преступления, пока он президент — СМИ

Агата Кловская
11.04.25 10:10
91
Путина не будут судить за военные преступления, пока он президент — СМИ

Специальный трибунал, который западные страны планируют создать для преследования за агрессию против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина до тех пор, пока он остается президентом Российской Федерации. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейских чиновников.

Указывается, что это положение будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Судебное преследование этих высокопоставленных чиновников будет разрешено только в том случае, если обвиняемые будут физически присутствовать в зале суда, что маловероятно, учитывая, что Россия не признает вторжение в Украину преступным и решительно настроена против сотрудничества с Западом.

Как вариант, заочный суд может быть проведен только после выхода Путина с поста президента.

Такие условия изложены в проекте соглашения, которое обеспечит правовую основу для создания специального трибунала в рамках Совета Европы, правозащитной организации, базирующейся в Страсбурге. Эта организация не входит в состав ЕС, но блок активно участвует в процессе.

Техническая работа завершилась в конце марта во время встречи так называемой «Основной группы» в Страсбурге, которая подготовила три отдельных проекта документов: двустороннее соглашение между Украиной и Советом Европы, устав специального трибунала и соглашение, определяющее порядок управления специальным трибуналом.

Подписание должно состояться в Киеве 9 мая, что совпадает с Днем Европы, хотя точные сроки будут зависеть от политического одобрения.

По словам собеседника издания, ограничения на заочный суд рассматриваются как компромисс между странами. После нескольких месяцев обсуждений это положение стало «решенной делом», которое практически не имеет шансов быть измененным до презентации.

«В конечном итоге, речь идет о политике и переговорах», — сказал чиновник.

После того, как Киев подпишет соглашение, текст будет вынесен на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы, где собрано представителей 46 стран, входящих в организацию. Россия была исключена из организации вскоре после начала войны.

Для ратификации соглашения требуется большинство в две трети голосов, что практически гарантировано благодаря широкой поддержке инициативы среди стран-членов.

Некоторые страны, занимающие дружеские России позиции (такие как Венгрия и Сербия), могут воздержаться или проголосовать против, хотя индивидуальное вето не будет накладываться.

Ожидается, что демократические страны за пределами континента, такие как Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, присоединятся к инициативе, что повысит ее легитимность.

Сообщается, что США, которые начали сближение с Россией, вряд ли примут в ней участие.

«Более 38 государств выразили политическую поддержку созданию трибунала, а также Европейский союз», — сообщил Euronews представитель Совета Европы.

По словам официальных лиц, после ратификации соглашений трибунал будет базироваться в Гааге — городе с давними традициями в области международного права, где уже работают Международный суд (ICJ) и Международный уголовный суд (ICC).

Как пишет The Telegraph, ссылаясь на осведомленные источники, Великобритания намерена поддержать инициативу о создании международного трибунала для суда над Владимиром Путиным, основанную на модели Нюрнбергского процесса, несмотря на сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа.

По данным издания, уже в мае Лондон планирует выступить в Совете Европы с военно-политическим руководством к ответственности за преступление агрессии против Украины.

В публикации говорится, что поддержка со стороны Британии стала результатом активного лоббирования со стороны Филипа Сендса, директора Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона. Идею трибунала также поддержали бывший премьер-министр от Лейбористской партии Гордон Браун и ряд экс-министров от Консервативной партии.

Напомним, ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.

Тэги: суд, Владимир Путин, арест

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