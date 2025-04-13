Премия Оскар введет новую номинацию

С 2027-го года на премии Оскар появится новая номинация. Как информирует Американская академия кинематографических искусств и наук, будут отмечать достижения в области постановки каскадерских трюков.

Указывается следующее: «Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии Оскар за достижения в области постановки трюков начиная с 100-й церемонии для фильмов, которые будут выпущены в 2027-м году».

Добавляется, что правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027-м году.

Ранее появились первые подробности премии Оскар 2026-го года.