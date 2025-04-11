Россия выдвинула условие для прямых переговоров с Украиной

Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, но выдвигает условие. О нем поведал директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Чиновник уверяет: «Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

Но, при этом, по его словам, якобы есть нюанс: «Они (власти Украины) вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022-го года. В сентябре 2022-го года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор».

Ранее мы писали, что Трамп хочет договориться о перемирии Украины и РФ уже скоро.