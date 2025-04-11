Трамп хочет договориться о перемирии Украины и РФ уже скоро

США рассчитывают, что им удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий относительно скоро. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.

«Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий», — отметил Трамп.

Он назвал российско-украинскую войну «бессмысленной и ужасной вещью». Также президент в очередной раз повторил, что если бы он был при власти в 2022 году, то такой конфликт никогда бы не случился.

«Я думаю, мы остановим это. Мы должны начать действовать. Мы должны добиться этого. Мы должны двигаться быстрее», — добавил президент.

Напомним, Трамп поведал, какие войны хочет остановить.