Золото подорожало до новой исторической отметки

В пятницу, 11 апреля, золото подорожало до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 долларов или на 1,75% до 3 232,97 долларов за тройскую унцию. Перед этим котировки достигли нового рекордного значения в 3 240,2 доллара.

По словам специалистов, спрос на этот металл увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок.

Исследователь драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюань говорит: «Золото – это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие активы-убежища».

Добавим, что майский фьючерс на серебро вырос на 1,78% до 31,305 долларов за унцию.

Ранее в Саудовской Аравии обнаружили новые залежи газа и нефть.