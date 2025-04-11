Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 930 210 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 11 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 930 210 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 580 танков, 22 048 боевых бронированных машин, 25 043 артиллерийские системы, 1 360 РСЗО, 1 127 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 32 200 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 145 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 43 679 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 798 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский рассказал, есть ли план «Б» на случай отказа РФ от перемирия.