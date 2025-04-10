Эксперты считают, что Китай останется без американской нефти

Эксперты компании Vortexa Ltd прогнозируют, что в скором времени США прекратят поставлять нефть в Китай на фоне нынешней торговой войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Информируется, что объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, однако в этом году стал снижаться из-за политики американского лидера Дональда Трампа.

Указывается, что американская нефть составляет около одного процента общего импорта Китая.

Аналитик Иван Мэтьюз отметил: «Импорт американской нефти в Китай скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится».

Ранее в Саудовской Аравии обнаружили новые залежи газа и нефть.