В Саудовской Аравии обнаружили новые залежи газа и нефть

В Восточной провинции Саудовской Аравии обнаружили новые залежи газа и нефть. Об этом поведал министр энергетики страны принц Абдельазиз бен Салман.

Сообщается, что национальная нефтяная компания Saudi Aramco нашла шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях.

Сказано: «Данные открытия подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед».

Ранее стало известно, как изменились цены на нефть с начала года.