Потребление электроэнергии в Украине растет четвертый день подряд и на утро четверга на 4,9% превышает уровень предыдущего дня. Об этом сообщило Укренерго 10 апреля.

«Причина — сохранение холодной погоды, а также высокая облачность на большинстве территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций», — говорится в сообщении.

Энергетики предупреждают граждан, что сегодня очень важно потреблять электроэнергию экономно и не использовать мощные электроприборы в период с 8:00 до 21:00.

Также в Укренерго напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Напомним, энергетики опровергли неприятные слухи.