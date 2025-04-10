США пригрозили РФ за нарушение обязательств

США не будут терпеть недобросовестные переговоры о прекращении войны или нарушения обязательств по перемирию в Украине. Об этом заявила посол США Дороти Ши во время выступления на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине.

Она выразила соболезнования семьям погибших от удара по Кривому Рогу, отметив, что баллистическая ракета имела кассетную боеголовку.

Посол напомнила, что Вашингтон предложил Киеву и Москве всеобъемлющее прекращение огня. Украинская сторона согласилась на это предложение, однако россияне настаивали на перемирии по объектам энергетической инфраструктуры и в Черном море. Украина согласилась и на это.

Ши подчеркнула, что для достижения мира и Украина, и Россия должны полностью выполнить обязательства по прекращению огня, которые они взяли на себя в Эр-Рияде:

«Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир наблюдает за этим. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру является реальной. В частности, мы призываем Россию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут навредить мирным усилиям и всем зависимым от них дискуссиям», — заявила она.

Напомним, Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине.