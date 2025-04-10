ЕС отменит «торговый безвиз» с Украиной, — СМИ

Европейский Союз не имеет намерения автоматически продлевать режим торговых преференций для Украины после завершения его действия 5 июня 2025 года. Об этом сообщил европейский чиновник, осведомленный о ходе переговоров между Киевом и Брюсселем, передает Европейская правда.

По его словам, после окончания срока действия автономных торговых мер, введенных в ответ на полномасштабную агрессию России, торговля вернется к условиям, которые действовали до 2022 года.

«Начиная с 6 июня, автономные торговые меры — торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые в настоящее время установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее», — пояснил собеседник.

Вместе с тем, стороны уже ведут переговоры относительно сохранения отдельных торговых преимуществ для определенных категорий.

Чиновник объяснил, что далее Евросоюз продолжит дискуссии по внесению изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли и поддержать экономику Украины.

В частности, рассматривается вариант оставить преференции для украинской стали.

Напомним, глава ЕК предложила США «нулевые тарифы» на промышленные товары.