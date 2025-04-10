Зеленский сообщил о количестве китайских наемников в армии РФ

В полномасштабной войне против Украины на стороне РФ сейчас воюет как минимум 155 граждан Китая. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Суспільне.

«Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 — есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы. Понятная схема, как их вербуют. Одна из схем — через соцсети, в частности Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайное вербование — это важно. Может, есть еще и тайное. Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования 3-4 дня. 1-2 месяца — учебные центры. Воюют они на территории Украины», — отметил президент.

В частности, глава Украинского государства назвал имена двух плененных китайских граждан — Ван Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

Свою очередь, Суспільне получило документы из источников в спецслужбах, из которых следует, что более 150 граждан Китая заключили контракты в основном во второй половине 2024 года, в то же время есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году.

Китайские наемники воюют как наводчики, стрелки, гранатометчики со званием, преимущественно, рядового.

Напомним, появилось видео допроса двух китайских пленных.